لبنان

بلبلة في وزارة التربية

Lebanon 24
01-07-2021 | 09:22
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تدور في وزارة التربية بلبلة حول سوء تصرف مكتب الوزير في الهبات العينية التي تتلقاها الوزارة بالاضافة الى سوء ادارة الهبات النقدية المخصصة للامتحانات الرسمية.
 
(نداء الوطن)
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وزارة التربية

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