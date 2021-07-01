بلبلة في وزارة التربية

تدور في وزارة التربية بلبلة حول سوء تصرف مكتب الوزير في الهبات العينية التي تتلقاها الوزارة بالاضافة الى سوء ادارة الهبات النقدية المخصصة للامتحانات الرسمية.

(نداء الوطن)