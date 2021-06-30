"الجمهورية" تتحلّل... و"العصفورية" تسود!

كتبت" نداء الوطن": بمزيد من الأسى والحسرة، ينعى اللبنانيون عيشهم الكريم ويسيرون فرادى وجماعات في "طوابير" تشييع يومية للكرامة الوطنية على طول خط الانهيار المتمدد في مختلف الاتجاهات الحياتية، بينما السلطة تكتفي بتقبّل التعازي ومزاحمة مواطنيها في الندب والعويل على الأطلال، من دون الإقدام على أي خطوة أو خطة لفرملة عجلات الانهيار في البلاد.

فمفهوم الدولة تحوّل إلى مجرد "شاهد زور" على واقع تحلّل الكيان في "محلول" تحالف "المافيا والميليشيا" الذي أحكم قبضته على مقدّرات اللبنانيين وأخرج لهم منها عصارة "خليط" قاتل من البؤس والفقر والعوز ليتجرّعوها على مدار الساعة في مختلف جوانب يومياتهم، من دون أن تكلّف السلطة نفسها عناء إيجاد الترياق اللازم للأزمة، وحوّلت الجمهورية إلى "عصفورية" تسودها ذهنيات حاكمة انفصمت عن الواقع وغلبت عليها أعراض "جنون العظمة والأنا أو لا أحد".

وتحت سقف هذا التشخيص، قاربت مصادر معارضة مشهدية الأمس في المجلس النيابي حيث "طغى على قوى الأكثرية وحكومتها أداء فاضح من انعدام حسّ المسؤولية تجاه ما يكابده المواطنون من مصائب وانهيارات متتالية في مجمل القطاعات الحيوية في البلد"، مستغربةً "الاستمرار في الأداء الرسمي على قاعدة "Business as usual" والإمعان في الهروب إلى الأمام عبر قوانين شعبوية لا طائل منها سوى مزيد من استنزاف الخزينة وودائع الناس بعيداً عن أي فعل إصلاحي حقيقي يتيح استنهاض الدولة وملاقاة شروط المجتمع الدولي للمساهمة في مد حبل الإنقاذ لانتشال اللبنانيين من قعر الانهيار".

وإذ رأت المصادر أنّ إقرار مشروع البطاقة التمويلية ليس سوى مجرد "خديعة أخرى للتوغل أكثر في الصرف من الاحتياطي الإلزامي"، سألت: "كيف يمكن لدولة مفلسة عاجزة عن إمداد المستشفيات بالمازوت والمحطات والمولدات بالوقود أن تمدّ يد العون للمواطنين وتدعي تمويل احتياجاتهم؟"، محذرةً من أنّ "سياسة الصرف من جيوب الناس تحت شعار دعمهم لن تؤدي سوى إلى مزيد من تأجيج فتائل الانهيار والخراب وصولاً إلى لحظة انفجار فوضى اجتماعية لن يكون الوضع الأمني بمنأى عن شظاياها كما تبيّن أمس من أحداث طرابس وغيرها".