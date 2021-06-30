28
o
بيروت
38
o
طرابلس
29
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
28
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
صفارة الانتخابات النيابية انطلقت: المجتمع الدولي يعرض تقديم المساعدات اللوجستية
Lebanon 24
30-06-2021
|
23:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": تؤكد كل المعطيات ان هذه الانتخابات ستحصل في مواعيدها الدستورية. وهذا ما يستشفه مسؤول سياسي من مواقف المجتمع الدولي الذي بدا اكثر حماسة لاجراء هذه الانتخابات بعد النتائج التي افرزتها انتخابات نقابة المهندسين. وعلم ان منظمات دولية ابدت لوزارة الداخلية استعدادها لان تساهم بجزء من النفقات في ما يتعلق بادارتها وتقديم المطلوب من الحبر والورق وغيرها من مستلزمات لوجستية للعملية الانتخابية.
ورغم بلوغ المهل الدستورية الا ان الصراع حاصل بين القانون القائم والاقتراح الذي قدمته "كتلة التنمية والتحرير"، والذي يعتبره رئيس مجلس النواب نبيه بري "القانون الوحيد الذي يأخذ في الاعتبار احكام الدستور خلافاً لكل القوانين التي أقرت وجرت على اساسها الانتخابات، واذا اردنا عمل قانون جديد مطابق للدستور فهو متوافر"، يعتبره قانوناً خارج القيد الطائفي ويطرح بموازاته انشاء مجلس للشيوخ، لكن اقتراح الكتلة قوبل برفض شديد من الكتلتين المسيحيتين اي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" بعدما اعتبرتاه مهدداً للوجود المسيحي في لبنان وينال من المناصفة. وبين رغبة بري ورأي الكتلتين ولدت فكرة ثالثة تقترح اجراء تعديلات على القانون الحالي، بما يؤمن خطوة نحو الديموقراطية ويبدد هواجس المسيحيين والتخفيف من الاثارة المذهبية للقانون الحالي، وتلبية بعض مطالب المجتمع المدني بقانون ديموقراطي.
المفارقة ان الصفارة الدولية انطلقت، والقوى السياسية انبرت لتحضير ارضيتها الانتخابية من باب الشحن الطائفي والمذهبي والتوتر السياسي، بينما لم يتم البت بعد وفق اي قانون ستجرى الانتخابات النيابية المقبلة. بعد آخر انتخابات جرت في العام 2018 كان الوعد بالمباشرة فوراً لإعداد قانون انتخاب عصري، ما يزيد على خمس سنوات، والقانون لم يبصر النور والتعديل المقترح عليه لا يزال قيد النقاش. فهل ستسمح الظروف السيئة بالمضي الى اقرار التعديلات ام ان حجة ضيق الوقت والتوقيت سيحملان لاعتماد القانون الحالي وابقاء القديم على حاله؟
تابع
الأكثر قراءة
ميشال حايك الى الواجهة من جديد عبر هذا التوقع
Lebanon 24
ميشال حايك الى الواجهة من جديد عبر هذا التوقع
05:32 | 2021-06-30
30/06/2021 05:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو السعر المنطقي للدولار.. وانخفاضه السريع ممكن
Lebanon 24
هذا هو السعر المنطقي للدولار.. وانخفاضه السريع ممكن
04:53 | 2021-06-30
30/06/2021 04:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ربطة الخبز في لبنان...هذا سعرها
Lebanon 24
ربطة الخبز في لبنان...هذا سعرها
12:45 | 2021-06-30
30/06/2021 12:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
دخول سعودي مباشر على خط الأزمة.. إيجابية مع وقف التنفيذ
Lebanon 24
دخول سعودي مباشر على خط الأزمة.. إيجابية مع وقف التنفيذ
05:30 | 2021-06-30
30/06/2021 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري وباسيل معاً رغم إدّعاء العكس
Lebanon 24
الحريري وباسيل معاً رغم إدّعاء العكس
03:00 | 2021-06-30
30/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:45 | 2021-07-01
ردّ "قواتي" على "الامتعاض المستقبلي": "كفاكم انفصاماً"!
02:37 | 2021-07-01
كهرباء جبيل: احتساب الفواتير وفق الكلفة الفعلية حتى آخر 2022
02:30 | 2021-07-01
بدء لقاء الصلاة في الفاتيكان: رجاء جديد للبنان
02:15 | 2021-07-01
امتعاض "مستقبلي" من "القوات": "كفاكم شعبوية"!
02:12 | 2021-07-01
اليونيسف: تصاعد الأزمة في لبنان يعرض الأطفال للخطر و30 ٪ منهم ينامون ببطون خاوية
02:00 | 2021-07-01
هذا ما يريده البابا للبنان ومِنْ لبنان
فيديو
نائب يسدد لكمات قوية لزميلته في برلمان عربي (فيديو)
Lebanon 24
نائب يسدد لكمات قوية لزميلته في برلمان عربي (فيديو)
02:00 | 2021-07-01
01/07/2021 09:48:01
Lebanon 24
Lebanon 24
طرح نسخ جديدة من "Rapid" الاقتصادية
Lebanon 24
طرح نسخ جديدة من "Rapid" الاقتصادية
11:00 | 2021-06-30
01/07/2021 09:48:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ طريف.. قطّة تحاول تقليد حركات عسكرية لأحد الجنود!
Lebanon 24
مشهدٌ طريف.. قطّة تحاول تقليد حركات عسكرية لأحد الجنود!
08:00 | 2021-06-30
01/07/2021 09:48:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact