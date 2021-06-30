موسكو تقارب الملف اللبناني بحذر

كتب آلان سركيس في" نداء الوطن": لبنان، تكشف المصادر الديبلوماسية أن الموقف الروسي لم يتغيّر، ويعود ذلك إلى تمسّك روسيا بالأفكار التي أطلقتها إضافة إلى انشغالها بملفات أكبر من لبنان، وقد تراجع الإهتمام المباشر بسبب إصابة نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث بوتين إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف بـ"كورونا"، لكنّ وضعه تحسّن ويقوم بنقاهة لأسبوعين ويسكن في داتشا إحدى ضواحي موسكو، ويستلم الآن الديبلوماسي فورشيشن ملف المنطقة لكن بوغدانوف حاضر لأي طارئ. وتؤكد المصادر الديبلوماسية أن الروس يراقبون بحذر بالغ الوضع اللبناني ويحذرون من تفاقم الأوضاع وحدوث إنفجار في أي ساعة لكنهم وصلوا إلى قناعة بأن السياسيين اللبنانيين لا يريدون إيجاد حلّ حكومي ما يدفع الوضع إلى مزيد من الإنهيار.

وبحسب المصادر، فإن كل الكلام عن "طحشة" روسية في لبنان عبر بعض الشركات لا أساس له من الصحة، لأن هذه الشركات التي يتم الحديث عنها ليست موضع ثقة حتى في موسكو، كما أن القيادة الروسية تعرف مدى حساسية الوضع اللبناني وصعوبة تركيبته وتغلغل النفوذ الأميركي، لذلك لن تأخذ أي قرار مركزي بالدخول عنوةً والإستثمار في بيروت من دون رضى أميركي، فهذا الأمر قد يعرّض لبنان لعقوبات خصوصاً وأن التوقعات في موسكو ترجّح ازدياد وتيرة العقوبات الأميركية عليها لأن هناك تهديداً جدّياً بعقوبات على خلفية سجن المعارض الروسي الكسي نافالني.

وستشمل العقوبات ليس فقط الشركات الروسية بل ستطال قضايا أخرى وستصل إلى كل دعاة المحور الشرقي واستطراداً محور "الممانعة"، وبالتالي فإن الروس يراعون الواقع اللبناني إلى أقصى حدّ ولا يريدون إستفزاز الأميركيين من جهة، ولا يرغبون بتعريض لبنان لعقوبات قد تعجّل الإنهيار، بل يريدون التعاون مع الاميركي من أجل إيجاد حلّ للأزمة اللبنانية وعدم إنفجار الوضع أكثر