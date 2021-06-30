لبنان

اعتذار الحريري لم يحسم بعد

Lebanon 24
30-06-2021 | 23:15
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ترددت معلومات عن اتجاه لدى الحريري لتقديم اعتذاره فور عودته الى لبنان، نفت مصادر مستقبلية لـ”البناء” هذه المعلومات، مؤكدة أن خيار الاعتذار لم يتخذ بعد رغم أن كل الخيارات واردة، وأكدت بأن الحريري لا يزال خارج لبنان. (البناء)
 
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الحريري

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