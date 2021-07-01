لبنان

اللبنانيون أسرى "زمن الرهانات الحكومية"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-07-2021 | 08:15
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حتى الحديث عن اتصالات حكومية توقف فجأة، وكأن الجميع  عقدوا العزم على الرهان على الوقت لعله يحمل معطيات او تطورات  خارجية او داخلية تخرج  "المارد الحكومي" من القمقم، وتعيد وصل ما انقطع  في علاقة المعنيين بالتشكيل الحكومي، او تفضي الى "طلاق" بات احتماله متقدما في ضوء المعطيات المعلنة والمستترة.

 

رهان رئيس الجمهورية ميشال عون و"فريقه" المختصر بالنائب جبران باسيل، يتركز بالدرجة الاولى على" تهشيل" الرئيس المكلف سعد الحريري واختيار  شخصية اخرى"تسهم" في ترجمة" الاصلاح والتغيير " الموعودين وتخرج لبنان من "نار جهنم"  وتحقق حلم" الجنة العونية".

 

اما رهان عون الثاني فيبقى على  عامل الوقت "لكسر" الحريري واجباره على العودة الى "بيت الطاعة" لعقد تسوية جديدة هدفها بالدرجة الاولى تكريس "ثنائية حريرية - باسيلية" في المشهد السياسي وفي  القرار الحكومي.

 

رئيس مجلس النواب نبيه بري، الملدوغ من جُحر التعطيل  الواضح  لمبادرته الحكومية، يراهن مجددا على  الزامية عودة الجميع اليها لانها بارقة الامل الوحيدة داخليا، كما يراهن ايضا على "اضطرار" الشريك المتمثل بحزب الله الى الضغط على" شريك الشريك" العوني للقبول بالحل المتاح.

 

اما الرئيس المكلف سعد الحريري فرهانه الاول يبقى على الغطاء الدستوري الممنوح له لتشكيل الحكومة معطوفا على الغطاء السياسي الوازن المتمثل بدعم رؤساء الحكومة السابقين، وبموقف دار الفتوى.ويتسلح الرئيس الحريري بهذا الدعم للاصرار على صلاحياته الدستورية في عملية التشكيل الحكومية ، مراهنا على اجبار" الطرف الاخر " على الخضوع  منعا للمزيد من الاستنزاف.

 

في ظل هذه المعطيات يبقى رهان اللبنانيين على "اعجوبة" تخرجهم من الواقع المخيف الذي يعيشونه، بعدما فقدوا الامل بالرهان على يقظة ضمير  اهل السلطة.

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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