لبنان

في يوم الصلاة من أجل لبنان في الفاتيكان.. تغريدة لعون

Lebanon 24
01-07-2021 | 01:05
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غرد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "اليوم يشارك العالم قداسة البابا فرنسيس الصلاة والتأمل من أجل لبنان. دعوتنا معا، مسيحيين ومسلمين، أن نوطّد قيم الحق والعدالة والتوازن والاحترام المتبادل التي ترسّخ وحدتنا الوطنية، فنعيد معاً لوطننا رسالته الفريدة في العيش المشترك، في محيطه والعالم."

 
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