جعجع استقبل راعي أبرشيّة استراليا المارونيّة المطران أنطوان طربيه

لمناسبة وجود راعي أبرشيّة استراليا المارونيّة المطران أنطوان طربيه في لبنان، ولمناسبة عيد القديسين بطرس وبولس، استقبل رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع في دارتهما في معراب، بالإضافة إلى طربيه المطارنة: أنطوان نبيل عنداري، ميشال عون، بولس روحانا، حنا رحمة وجوزيف نفاع، في حضور، النواب: أنطوان حبشي، شوقي الدكاش وزياد الحواط، مستشار رئيس الحزب لشؤون العلاقات الخارجيّة إيلي خوري ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحيّة في الحزب أنطوان مراد.وخلال اللقاء قدّم المطران بولس روحانا نص وDVD "Composition Paul Rouhana miserere Psaume 51 (50)" لكل من رئيس "القوّات" وعقيلته النائب جعجع، وقد دوّن إهداءً لجعجع تضمّن: "إلى الدكتور سمير جعجع، على رجاء قيام لبنان، وطن الخير العام والمؤسسات"، كما دوّن إهداءً للنائب جعجع تضمّن: "إلى السيدة النائب ستريدا جعجع، معاً من أجل قيام دولة لبنان، المواطنة والخير العام".من جهّته، أهدى المطران أنطوان نبيل العنداري لجعجع وعقيلته النائب جعجع صورة للبابا القديس مار يوحنا بولس الثاني منقوش عليها "لبنان أكثر من وطن... إنه رسالة"، قد استبقى جعجع وعقيلته الحضور بعد اللقاء إلى العشاء.