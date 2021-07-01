لبنان

جعجع استقبل راعي أبرشيّة استراليا المارونيّة المطران أنطوان طربيه

Lebanon 24
01-07-2021 | 01:10
A-
A+
Doc-P-838532-637607239439487084.jpeg
Doc-P-838532-637607239439487084.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لمناسبة وجود راعي أبرشيّة استراليا المارونيّة المطران أنطوان طربيه في لبنان، ولمناسبة عيد القديسين بطرس وبولس، استقبل رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع في دارتهما في معراب، بالإضافة إلى طربيه المطارنة: أنطوان نبيل عنداري، ميشال عون، بولس روحانا، حنا رحمة وجوزيف نفاع، في حضور، النواب: أنطوان حبشي، شوقي الدكاش وزياد الحواط، مستشار رئيس الحزب لشؤون العلاقات الخارجيّة إيلي خوري ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحيّة في الحزب أنطوان مراد.
وخلال اللقاء قدّم المطران بولس روحانا نص وDVD "Composition Paul Rouhana miserere Psaume 51 (50)" لكل من رئيس "القوّات" وعقيلته النائب جعجع، وقد دوّن إهداءً لجعجع تضمّن: "إلى الدكتور سمير جعجع، على رجاء قيام لبنان، وطن الخير العام والمؤسسات"، كما دوّن إهداءً للنائب جعجع تضمّن: "إلى السيدة النائب ستريدا جعجع، معاً من أجل قيام دولة لبنان، المواطنة والخير العام".
من جهّته، أهدى المطران أنطوان نبيل العنداري لجعجع وعقيلته النائب جعجع صورة للبابا القديس مار يوحنا بولس الثاني منقوش عليها "لبنان أكثر من وطن... إنه رسالة"، قد استبقى جعجع وعقيلته الحضور بعد اللقاء إلى العشاء.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:45 | 2021-07-01
02:37 | 2021-07-01
02:30 | 2021-07-01
02:15 | 2021-07-01
02:12 | 2021-07-01
02:00 | 2021-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website