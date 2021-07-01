العثور على جثة محمد في عكار مصابة بطلق ناري

عثر صباح اليوم الخميس على جثة الشاب "محمد ع.م." (مواليد 1986) في منطقة تل عباس الغربي في عكار مصابة بطلق ناري وقد نقلت الى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وبوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.