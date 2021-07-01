لبنان

العثور على جثة محمد في عكار مصابة بطلق ناري

Lebanon 24
01-07-2021 | 08:27
A-
A+
Doc-P-838537-637607252453502516.jpg
Doc-P-838537-637607252453502516.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عثر صباح اليوم الخميس على جثة الشاب "محمد ع.م." (مواليد 1986) في منطقة تل عباس الغربي في عكار مصابة بطلق ناري وقد نقلت الى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 

وبوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.
مواضيع ذات صلة
العثور على جثة مجهولة الهوية على طريق تل عباس عكار
lebanon 24
01/07/2021 09:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أطلقت النار على زوجها في بلدة حرار العكارية لهذا السبب
lebanon 24
01/07/2021 09:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يواكب صهاريج المحروقات إلى عكار
lebanon 24
01/07/2021 09:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أفران ومولدات اشتراك وقطاعات صحية في عكار ناشدت قائد الجيش
lebanon 24
01/07/2021 09:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24

عكار

جثة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:45 | 2021-07-01
02:37 | 2021-07-01
02:30 | 2021-07-01
02:15 | 2021-07-01
02:12 | 2021-07-01
02:00 | 2021-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website