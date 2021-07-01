لبنان

قتيل وجريح في إشكال فردي في كفرحرة

Lebanon 24
01-07-2021 | 11:00
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تطور إشكال فردي بين أشخاص عدة في أحد المطاعم على مجرى نهر الاسطوان في بلدة كفرحرة، الى مطاردة بعضهم حتى بلدة تلعباس حيث حصل تبادل لاطلاق النار أسفر عن مقتل محمد.ع.م (35 سنة) من بلدة خربة شار، ونقلت جثته الى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي، كما أصيب شخص آخر نقل الى مستشفى عكار-رحال في بلدة الشيخ محمد، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام". 

وباشرت الاجهزة الامنية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث، والعمل جار لتوقيف المشاركين في اطلاق النار.
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