لبنان

مصدر حقوقي لمرشحي نقابة المحامين: إذا بتريدوا...بلا عزايم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-07-2021 | 01:45
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قدّم مصدر حقوقي الى المحامين المرشحين لانتخابات مجلس النقابة نصيحة تقضي بإلغاء دعوات الغداء والعشاء التي دأبت العادة على إقامتها ليعلن المرشحون من خلالها عن برامجهم الإنتخابية، وقد ورد في نص النصيحة ما حرفيته:

"بما أن معركة إنتخابات مجلس نقابة المحامين في بيروت أصبحت غير بعيدة، والسادة المحامين المرشحين  لهذه الإنتخابات  عددهم كبير، وبما أنه قد جرت العادة  منذ سنوات أن يقيم المرشحون دعوات  غداء أو عشاء للمحامين للإعلان عن ترشحهم وعرض برنامجهم الإنتخابي، نقترح على السادة المرشحين، نظراً للظروف الإقتصادية الصعبة إعتماد بيت المحامي مكاناً  للقاء المحامين وللإعلان عن البرامج الإنتخابية، وبالتالي توفير المبالغ التي سينفقونها في مثل هذه اللقاءات لمساعدة المحامين المتعثرين في تسديد إشتراكاتهم في الصندوق التعاوني لهذه السنة، نظراً للظروف الصعبة التي يعاني منها المحامون ولا سيما  المتدرجين منهم منذ إنتفاضة ١٧ تشرين،  وهي ظروف ستستمر  الى أجل غير معلوم."

 

كما نصح المصدر عينه أن يُصار الى إنشاء صندوق يخصص للغاية  المذكورة.

المصدر: لبنان 24

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