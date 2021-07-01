امتعاض "مستقبلي" من "القوات": "كفاكم شعبوية"!

عبّرت مصادر في تيار "المستقبل" عن امتعاضها من كلام النائب جورج عدوان يوم أمس بعد انسحاب كتلة "الجمهورية القوية" من الجلسة التشريعية في "الأونيسكو"، والذي تحدّث فيه عن "رئيس مكلّف يبقى مسافراً ولا يجتمع مع رئيس الجمهورية للاتفاق على حكومة".واستغربت المصادر "المستقبلية" ما وصفته بهذا "التماهي الغريب" بين "القوات اللبنانية" واتهامات "التيار الوطني الحر" الموجّهة للرئيس المكلّف سعد الحريري.وذكرت المصادر بأنّ الرئيس الحريري اجتمع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكثر من 18 مرّة في القصر الجمهوري وهو أكّد في مناسبات عدّة أنّ "خطّه مفتوح" و"عندما يكون لدى عون أيّ جديد فهو يكون في لبنان خلال ساعات".وأشارت المصادر إلى أنّ "القوات" لم تعد ترى نصب عينيها سوى الانتخابات النيابية المقبلة وحلم الحصول على "أكبر كتلة نيابية مسيحية"، وهي تلجأ إلى المزايدات "على ظهر" الرئيس الحريري في محاولة تحقيق مكاسب شعبية.وختمت المصادر: "هذه الألاعيب مكشوفة ولم تعد تنطلي على أحد.. فكفاكم شعبوية.. الناس في مكان آخر ، وهي تعرف حقيقة من يعطّل ومن يتحمّل المسؤولية".