لبنان

كهرباء جبيل: احتساب الفواتير وفق الكلفة الفعلية حتى آخر 2022

Lebanon 24
01-07-2021 | 02:37
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أعلنت شركة كهرباء جبيل (ش م ل) في بيان انه "تحسسا مع المواطنين في الظروف الصعبة وانطلاقا من رسالتها الانسانية والاجتماعية منذ 70 عاما، سيكون احتساب الفواتير لمشتركيها وفقا للكلفة الفعلية، من دون أي ربح حتى آخر سنة 2022".

وجددت نداءها الى المشتركين بـ "ضرورة اعتماد التقنين الذاتي والتوفير في الفواتير من خلال اشتراكاتهم، واعتماد اشتراكات من 10 الى 3 امبير"، منبهة اياهم الى انه "بعد ارتفاع ساعات التقنين اكثر من 18 ساعة، وبعد ارتفاع سعر المازوت لشهر تموز اكثر من مرتين ونصف المرة، وبعد ارتفاع سعر صرف الدولار، ستكون كلفة الامبير الواحد والكيلوات الواحد مرتفعة".

وأكدت "أهمية التعاون لاجتياز المرحلة الصعبة التي تعصف بالوطن وأبنائه".
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