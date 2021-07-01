​ردّ "قواتي" على "الامتعاض المستقبلي": "كفاكم انفصاماً"!

لم تتأخر مصادر حزب "القوات اللبنانية" بالرّد على "الامتعاض" الذي عبرت عنه مصادر تيار "المستقبل" في ردّها على كلام النائب جورج عدوان بعد انسحاب تكتل "الجمهورية القوية" من الجلسة التشريعية أمس، والذي انتقد فيه "السفر الدائم" للرئيس المكلّف سعد الحريري وعدم اجتماعه برئيس الجمهورية ميشال عون للاتفاق على الحكومة.وأشارت المصادر إلى أنّ "القوات" ترى أنّ المسؤولية تقع على عاتق رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف لكن لا يمكن للبلد أن يبقى تحت رحمة "بس بدكن شي حكّوني" فيما المسؤولية تقع على جميع المعنيين بأن يبادروا لا أن ينتظروا بعضهم و"يتعازموا" على التشكيل.وذكرت المصادر أنّ "القوات" نصحت الرئيس الحريري من الأساس بعدم الدخول في هذه "المعمعة" لأنّها تدرك أنّه لا يمكن التعايش مع هكذا منظومة حكم، وهي كانت تحاول تحييد الرئيس الحريري عنها، لكنّه أصرّ على الدخول معها وتأمين الغطاء للسلاح الذي يحميها.ورداً على كلام "المستقبل" عن "الشعبوية لتحصيل أكبر كتلة نيابية مسيحية"، قالت مصادر "القوات": "كفاكم انفصاماً.. فكيف يكون الحريري قد استقال تلبية لمطالب الناس في ثورة 17 تشرين 2019 ثمّ يقول أنّه مرشّح طبيعي لرئاسة الحكومة ويفاوض نفس الأطراف التي كان يشاركها الحكومة السابقة".وختمت المصادر: "ألاعيب الشعبوية واستعطاف الناس هي من تخصّصكم وأنتم الأدرى بها.. جشع المناصب والمكاسب والتسويات أعمى عيونكم.. التاريخ لن يرحمكم والشعب سيحاسبكم".