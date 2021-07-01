بدء يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان في الفاتيكان

بدأ صباح اليوم الخميس في الفاتيكان، "يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان الذي دعا إليه البابا فرنسيس، بمشاركة عشرة من قادة مختلف الطوائف المسيحية في لبنان، والسفير البابوي في لبنان جوزيف سبيتيري.



ستكون اللقاءات في نزل القديسة مرثا في الفاتيكان، مغلقة، على أن تقام صلاة ختامية في بازيليك القديس بطرس.