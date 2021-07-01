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لبنان
ابو شرف طالب برفع تعرفة الطبيب وقيمة الاعمال الطبية
Lebanon 24
01-07-2021
|
03:36
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في ظل اشتداد حدّة الازمة الاقتصادية في لبنان التي تثقل كاهل المواطنين، صرّح نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف مطالبا الجهات الضامنة الرسمية والخاصة برفع تعرفة الطبيب وقيمة الاعمال الطبية بما يتلاءم مع مؤشر غلاء المعيشة، اضافة الى تأمين التمويل اللازم لذلك من قبل الدولة اللبنانية، لدعم الاطباء ولتحفيزهم على البقاء في لبنان وايقاف نزف الهجرة المستمر منذ سنتين.
واكد انه "لا يمكن ان يستمر العاملون في القطاع الطبي في اعمالهم وسط هذه الظروف الصعبة، وبالتالي بات الامن الصحي في دائرة الخطر، ما يوجب
تضافر جهود كافة المعنيين من اجل دعم هذا القطاع حفاظا على صحة المواطن وترشيد الدعم المباشر لهم والا وقعنا في كارثة صحية لا يحمد عقباها".
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