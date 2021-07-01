لبنان

ابو شرف طالب برفع تعرفة الطبيب وقيمة الاعمال الطبية

Lebanon 24
01-07-2021 | 03:36
A-
A+
Doc-P-838569-637607327503365112.jpg
Doc-P-838569-637607327503365112.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في ظل اشتداد حدّة الازمة الاقتصادية في لبنان التي تثقل كاهل المواطنين، صرّح نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف مطالبا الجهات الضامنة الرسمية والخاصة برفع تعرفة الطبيب وقيمة الاعمال الطبية بما يتلاءم مع مؤشر غلاء المعيشة، اضافة الى تأمين التمويل اللازم لذلك من قبل الدولة اللبنانية، لدعم الاطباء ولتحفيزهم على البقاء في لبنان وايقاف نزف الهجرة المستمر منذ سنتين.
واكد انه "لا يمكن ان يستمر العاملون في القطاع الطبي في اعمالهم وسط هذه الظروف الصعبة، وبالتالي بات الامن الصحي في دائرة الخطر، ما يوجب
تضافر جهود كافة المعنيين من اجل دعم هذا القطاع حفاظا على صحة المواطن وترشيد الدعم المباشر لهم والا وقعنا في كارثة صحية لا يحمد عقباها".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2021-07-01
05:23 | 2021-07-01
05:14 | 2021-07-01
05:12 | 2021-07-01
05:11 | 2021-07-01
05:00 | 2021-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website