إشكال وشهر أسلحة أمام محطة في المنية

وقع إشكالٌ على خلفية تعبئة الوقود أمام محطة "النعنعي" في المنية تخلله شهر أسلحة بدون تسجيل إصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وناشد أهالي المنطقة الجيش التدخل لوقف الاشكالات التي تتكرّر يومياً على محطات الوقود.