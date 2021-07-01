فرنجية: اليوم يصلي العالم مع البابا من أجل لبنان الفريد برسالته

غرد رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "اليوم يصلي العالم كل العالم مع قداسة البابا فرنسيس من أجل لبنان الفريد برسالته الغني بتنوعه، لبنان الواحد الموحد كما نؤمن به".