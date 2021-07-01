لبنان

باسيل: الكرسي الرسولي قادر على استنهاض قوة المسيحيين فيطمئنون إلى غدهم

Lebanon 24
01-07-2021 | 04:31
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غرد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "وجود المسيحيين في لبنان مرتبط بدورهم فإذا انتفى الدور انتفى الوجود، تعاطي الفاتيكان معهم بأقل من ذلك يصيبهم بأضرار بالغة أقلها هجرتهم الكاملة. دور الفاتيكان محوري ومعنوي، هم ليسوا بحاجة لمن يفرض وجودههم بل للاعتراف بدورهم. الكرسي الرسولي قادر على استنهاض قوتهم فيطمئنون إلى غدهم".
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