بالجرم المشهود.. "المعلومات" توقف 3 مروّجين في الصالومي

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه:

"نتيجة توافر معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهولين بترويج المخدّرات في عدد من المناطق ضمن محافظة جبل لبنان.باشرت قطعاتها المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوياتهم، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الى تحديد هوية /3/ مروجين، وهم:- ر. ش. (مواليد عام 1983، لبناني) مطلوب للقضاء بجرم ترويج مخدرات.د. ر. (مواليد عام 1988، لبنانية)أ. ب. غ. (مواليد عام 1976، لبناني)

بتاريخ 22-6-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفهم بالجرم المشهود في محلة الصالومي، أثناء قيامهم بترويج المخدرات على متن سيارة نوع "ميتسوبيشي". كما تمكّنت من توقيف أحد زبائنهم في خلال شرائه المخدرات، ويدعى: -ج. ر. (مواليد عام 1986، لبناني).بتفتيشهم والسيارة تم ضبط:/5/ مظاريف تحتوي على /4/ غ. من مادة الهيرويين./35/ حبة مخدّرة من أنواع مختلفة.أدوات لتوضيب المخدرات، سكين، مبلغ مالي وهواتف خلوية.بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة ترويج المخدّرات على عدد من الزبائن، واعترف الأخير بتعاطيها.أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص".