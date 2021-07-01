حادث مأساوي.. ابن الـ3 سنوات قتل شقيقه الرضيع بحجر على رأسه

اقدم طفل (3 سنوات) على قتل شقيقه الرضيع الذي يبلغ من العمر 10 أيام في بلدة ارزي الجنوبية بالحجر على رأسه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

في التفاصيل، بعد عودة الام (من التابعية السورية) من احد المشاريع الزراعية وجدت طفلها خارج المنزل مُضَرَّجاً بالدماء حيث أكدت أن شقيقه ضربه بالحجر على رأسه.