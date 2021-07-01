لبنان

ارتفاع اضافي في درجات الحرارة!

Lebanon 24
01-07-2021 | 05:12
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا مشمسا الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل وبقاء الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، كما يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.
وجاء في النشرة الاتي:


- الحال العامة: طقس صيفي رطب على الساحل و حار نسبيا في المناطق الداخلية والجبلية.
ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و 32 درجة) .


الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: مشمس الى قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة
مرتفعة تزيد الشعور بالحر، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات في الفترة المسائية.


الجمعة: مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل وبقاء الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، كما يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.


السبت: قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل وتنشط الرياح احيانا.


الاحد: قليل الغيوم، يتحول مساء الى غائم جزئيا من دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح احيانا خصوصا شمالا، ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.


- الحرارة على الساحل من 23 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19الى 33 درجة، في الداخل من 20 الى 37 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10و 35 كم/س.
- الانقشاع: جيد، يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85%
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة، الضغط الجوي:758 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 5,30
- ساعة غروب الشمس: 19,53
 
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