لبنان

البواخر بدأت بالتفريغ.. خبر سار بخصوص أزمة البنزين فهل تنتهي طوابير الذل؟

Lebanon 24
01-07-2021 | 12:23
A-
A+
Doc-P-838610-637607390677434907.jpg
Doc-P-838610-637607390677434907.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طمأن ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا، في اتصال لـ"الوكالة الوطنية للاعلام"، المواطنين بأن البواخر بدأت بالتفريغ وان الشركات المستوردة بدأت بتوزيع المحروقات على المحطات اليوم، وهناك شركات أبدت استعدادها بالتوزيع في أيام العطلة لاراحة السوق".

وأبدى ابو شقرا ارتياحه للاتصالات التي جرت مع الشركات المستوردة للنفط التي طمأنته بأنه سيتم اراحة وضع السوق في الايام المقبلة. وشكر "كل من سعى وعمل على حل الازمة"، وقال: "الموضوع الاهم بالنسبة لي ولبعض الشركات هو المواطن الذي يبقى الهم الاول والاخير".
 
فهل تنتهي أزمة طوابير الذل؟.
 

لبنان

إقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2021-07-01
08:15 | 2021-07-01
07:48 | 2021-07-01
07:39 | 2021-07-01
07:38 | 2021-07-01
07:36 | 2021-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website