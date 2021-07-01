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لبنان
في وادي خالد... عثر عليه جثة
Lebanon 24
01-07-2021
|
05:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على الشاب "احمد الرمو" و هوسوري الجنسية، جثة على طرف النهر في بلدة بني صخر في وادي خالد.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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جثة
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