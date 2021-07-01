لبنان

موظفو مياه الجنوب لوحوا بالتصعيد: دفع نصف الراتب وتحويل النصف الآخر إلى بطاقات شراء غير قانوني

Lebanon 24
01-07-2021 | 05:50
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قال أمين سر نقابة موظفي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عباس قبيسي في بيان: "فوجئنا صباحا بقرار المصارف إلزام العمال المياومين في المؤسسة، سحب نصف أجورهم الشهرية المستحقة بموجب بطاقات شراء من المتاجر حصرا، ولا يحق لهم سوى نصف الراتب نقدا". واعتبر أن "هذا القرار مخالف لقانون العمل، مع العلم أن الرواتب حولت الى المصرف في الاسبوع الأخير من شهر حزيران الفائت"، ولفت إلى أن "القرار سينسحب حكما على سائر عمال مؤسسات المياه والشركات الخاصة في الايام المقبلة".

وختم: "لقد بدأنا الاتصالات مع النقابات والاتحاد العمالي للتحضير لأوسع اعتصام امام هذه المصارف لاحقا".
 
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