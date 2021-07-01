30
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
34
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
موظفو مياه الجنوب لوحوا بالتصعيد: دفع نصف الراتب وتحويل النصف الآخر إلى بطاقات شراء غير قانوني
Lebanon 24
01-07-2021
|
05:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال أمين سر نقابة موظفي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عباس قبيسي في بيان: "فوجئنا صباحا بقرار المصارف إلزام العمال المياومين في المؤسسة، سحب نصف أجورهم الشهرية المستحقة بموجب بطاقات شراء من المتاجر حصرا، ولا يحق لهم سوى نصف الراتب نقدا". واعتبر أن "هذا القرار مخالف لقانون العمل، مع العلم أن الرواتب حولت الى المصرف في الاسبوع الأخير من شهر حزيران الفائت"، ولفت إلى أن "القرار سينسحب حكما على سائر عمال مؤسسات المياه والشركات الخاصة في الايام المقبلة".
وختم: "لقد بدأنا الاتصالات مع النقابات والاتحاد العمالي للتحضير لأوسع اعتصام امام هذه المصارف لاحقا".
تابع
الأكثر قراءة
مصدر نيابي ومالي: الدولار سيصل الى هذا السعر نهاية الصيف
Lebanon 24
مصدر نيابي ومالي: الدولار سيصل الى هذا السعر نهاية الصيف
23:17 | 2021-06-30
30/06/2021 11:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ربطة الخبز في لبنان...هذا سعرها
Lebanon 24
ربطة الخبز في لبنان...هذا سعرها
12:45 | 2021-06-30
30/06/2021 12:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد في سعر الدولار.. كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
ارتفاع جديد في سعر الدولار.. كم بلغ مساء اليوم؟
14:02 | 2021-06-30
30/06/2021 02:02:42
Lebanon 24
Lebanon 24
البنزين يرتفع من جديد.. إليكم جدول أسعار المحروقات
Lebanon 24
البنزين يرتفع من جديد.. إليكم جدول أسعار المحروقات
00:26 | 2021-07-01
01/07/2021 12:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
جدول أسعار المحروقات غداً.. هذا ما سيبلغه سعر صفيحة البنزين
Lebanon 24
جدول أسعار المحروقات غداً.. هذا ما سيبلغه سعر صفيحة البنزين
13:57 | 2021-06-30
30/06/2021 01:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:00 | 2021-07-01
لا حدود لسقف ارتفاع الدولار: هل يرفع التعميم 158 السعر في السوق الموازية؟
08:15 | 2021-07-01
اعتصام لعمال معمل فرز النفايات في سينيق احتجاجا على عدم صرف رواتبهم على سعر الصرف 3900
07:48 | 2021-07-01
الاسمر: الجوع وقع فهل من يسمع؟.. "العمالي" أيد مطالب هيئة التنسيق وقرارها بالتوقف عن العمل
07:39 | 2021-07-01
لقاء أبناء الجبل يشارك البابا الصلاة من أجل لبنان
07:38 | 2021-07-01
نقابة الصحافة دعت الى كشف مختطفي الصحافيين البريطانيين في الضاحية
07:36 | 2021-07-01
جمعية تجار زحلة نددت بالطريقة التي تُدار فيها أزمة المحروقات
فيديو
إسرائيل تراقب لبنان عن كثب.. ولقاء نصرالله-هنية يرفع السقف
Lebanon 24
إسرائيل تراقب لبنان عن كثب.. ولقاء نصرالله-هنية يرفع السقف
06:30 | 2021-07-01
01/07/2021 15:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يسدد لكمات قوية لزميلته في برلمان عربي (فيديو)
Lebanon 24
نائب يسدد لكمات قوية لزميلته في برلمان عربي (فيديو)
02:00 | 2021-07-01
01/07/2021 15:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
طرح نسخ جديدة من "Rapid" الاقتصادية
Lebanon 24
طرح نسخ جديدة من "Rapid" الاقتصادية
11:00 | 2021-06-30
01/07/2021 15:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact