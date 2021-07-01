عصابة من 4 أشخاص في عهدة استخبارات الجيش

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام استخبارات الجيش بتوقيف عصابة مؤلفة من ٤ أشخاص قاموا بعمليات احتيالية وسرقات عدة حيث تم الضبط بحوزتهم مواد زراعية وكابلات كانت قد سرقت من مشاريع زراعية في سهل القاع.