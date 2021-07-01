لبنان

عصابة من 4 أشخاص في عهدة استخبارات الجيش

Lebanon 24
01-07-2021 | 12:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام استخبارات الجيش بتوقيف عصابة مؤلفة من ٤ أشخاص قاموا بعمليات احتيالية وسرقات عدة حيث تم الضبط  بحوزتهم مواد زراعية وكابلات كانت قد سرقت من مشاريع زراعية في سهل القاع.
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القاع

استخبارات الجيش

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