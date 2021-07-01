أوركيد غادرت منزل ذويها في طرابلس منذ 4 أيام ولم تعد.. هل شاهدتموها؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة القاصر المفقودة:أوركيد محمّد حمّود (مواليد عام 2005، لبنانية)التّي خرجت من منزل ذويها الكائن في طرابلس / شارع عزمي، بتاريخ 27-6-2021، ولم تعُد حتّى الساعة، علمًا أنّها تعاني من مرض نفسي.لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الحضور إلى مركز مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في سراي طرابلس، أو الاتصال على الرقم: 423039/06 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.