لبنان

الدفاع المدني يُخمد حريقا في مرفأ بيروت! (صورة)

Lebanon 24
01-07-2021 | 06:14
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أخمد عناصر من الدفاع المدني اليوم حريقاً شب في أكوام من الكرتون واخرى من الاوراق والبلاستيك في مرفأ بيروت.
 
 
 
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حريق

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