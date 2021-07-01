لبنان

يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان: ثلاث جلسات مغلقة وصلاة مسكونية ختاما

Lebanon 24
01-07-2021 | 06:20
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حيا البابا فرنسيس رؤساء الكنائس في لبنان لمناسبة "يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان" الذي دعا إليه، وذلك في كلمة وجهها بعد صلاة التبشير الملائكي.

وأورد بيان لدار الصحافة لدى الكرسي الرسولي أن الحبر الأعظم قال إنه "سيلتقي في الفاتيكان في الأول من تموز بقادة الجماعات المسيحية الموجودة في لبنان، ليوم تأمل حول الوضع المقلق في البلاد وللصلاة معا من أجل عطية السلام والاستقرار".
وجاء في البيان: "أضاف الأب الأقدس أنه يوكل هذه النية إلى شفاعة أم الله المكرمة في مزار حريصا، ومنذ هذه اللحظة أطلب منكم مرافقة الاستعداد لهذا الحدث بصلاة تضامنية، طالبين مستقبلا أكثر سلاما لهذا البلد الحبيب.
توجه الجميع بعد ذلك سيرا على الأقدام من بيت القديسة مارتا إلى بازيليك القديس بطرس حيث كانت هناك وقفة صلاة: "صلاة الأبانا".
تتخلل "يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان" ثلاث جلسات مغلقة في القصر الرسولي بالفاتيكان: الأولى عند الساعة العاشرة صباحا، والثانية عند الساعة 11 والثالثة عند الساعة 14. يختتم "يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان" عند الساعة السادسة مساء في بازيليك القديس بطرس بصلاة مسكونية من أجل السلام".

أضاف البيان: "هذا وقد ذكر قداسة البابا فرنسيس في كلمة وجهها بعد صلاة التبشير الملائكي الثلاثاء الماضي التاسع والعشرين من حزيران بيوم التأمل والصلاة من أجل لبنان في الأول من تموز، وقال أدعوكم جميعا للاتحاد روحيا معنا والصلاة من أجل لبنان كي ينهض من الأزمة الخطيرة التي يمر بها ويظهر للعالم مجددا وجهه، الذي هو وجه سلام ورجاء.
نرافق بالصلاة "يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان"... معا من أجل لبنان".

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