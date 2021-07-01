حريق يقضي على عدد من أشجار الزيتون (صورة)

شب حريق داخل أرض زراعية في خراج بلدتي جديدة القيطع وعيون الغزلان في عكّار وسُرعان ما إمتدت النيران بفعل إرتفاع درجات الحرارة و ساهمت بالقضاء على عدد من أشجار الزيتون و غيرها من الأشجار المثمرة.



وقد ناشد أهالي المنطقة مساندة الدفاع المدني لإخماد النيران و تبريد الأراضي بعد أن إقتربت النار من المنازل.