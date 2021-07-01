الـ "OTV" بدلا من "تلفزيون لبنان" ​(صور)



نشرت الصفحة الخاصة برئيس الجمهورية العماد ميشال عون على "فيسبوك" صورتين للرئيس وهو يتابع وصول بطاركة لبنان الى روما للقاء البابا فرنسيس، وبدا لافتا في الصورتين ان الرئيس يتابع ويرصد الأخبار عبر شاشة الـ "OTV" وليس عبر الشاشة الوطنية التي مازالت حتى اليوم تنتظر ان يتم الافراج عن تعييناتها الادارية.



