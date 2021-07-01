كركي: حق اللبنانيين برعاية صحية لائقة خط أحمر لن نسمح بتجاوزه

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطنية للضمان الاجتماعي في بيان انه "استكمالا لسلسلة الاتصالات واللقاءات والجولات التي أجراها سعادة المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي لوضع التصور النهائي في ما خص موضوع زيادة تعرفات الأطباء والمستشفيات، استقبل بعد ظهر أمس، بصورة طارئة، نقيب الأطباء في لبنان الدكتور شرف أبو شرف، حيث تباحثا في هذا الشأن على مدى ساعة ونصف من الوقت والأجواء كانت إيجابية خاصة في إطار الحرص المتبادل على تأمين الطبابة والدواء والاستشفاء لجميع اللبنانيين.لقاء أمس، تبعه لقاء آخر صباح اليوم في 1/7/2021، مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان الأستاذ سليمان هارون حيث عرض الدكتور كركي أبرز ما خلصت اليه الاجتماعات واللقاءات السابقة وأهمها الاقتراحات المتعلقة بزيادة التعرفات الاستشفائية وقد ساد جو يبعث على الأمل والراحة، إذ أبدى النقيب كما حال من سبقه ممن اجتمع معهم المدير العام الكثير من التجاوب والتعاون من أجل الوصول الى خواتيم إيجابية وحرصه على تأمين الاستشفاء للبنانيين جميعا من دون استثناء واعتباره ذلك خطا أحمر. وأمل الدكتور كركي والنقيب هارون أن ينهض القطاع الاستشفائي والطبي مجددا في لبنان ليعود ويلعب دوره الريادي كمستشفى للشرق".وأعلن كركي أنه على ضوء هذين الاجتماعين مع نقيبي الأطباء والمستشفيات، سوف يقوم بجوجلة المقترحات والخلاصات والمداولات كافة، لمعاودة عرضها على الوزراء المعنيين للتوصل إلى صيغة نهائية ترضي الى حد كبيرالأطباء والمستشفيات، وتحافظ في الوقت عينه على مالية الدولة والضمان الاجتماعي، وتؤمن الهم الأساس للمسؤولين في الدولة اللبنانية، ألا وهو حصول جميع المواطنين لا سيما المضمونين على رعاية صحية لائقة من خدمات طبية واستشفائية، منم دون تكبيدهم أية أعباء مالية إضافية".