29
o
بيروت
35
o
طرابلس
31
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
31
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
كركي: حق اللبنانيين برعاية صحية لائقة خط أحمر لن نسمح بتجاوزه
Lebanon 24
01-07-2021
|
07:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطنية للضمان الاجتماعي في بيان انه "استكمالا لسلسلة الاتصالات واللقاءات والجولات التي أجراها سعادة المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي لوضع التصور النهائي في ما خص موضوع زيادة تعرفات الأطباء والمستشفيات، استقبل بعد ظهر أمس، بصورة طارئة، نقيب الأطباء في لبنان الدكتور شرف أبو شرف، حيث تباحثا في هذا الشأن على مدى ساعة ونصف من الوقت والأجواء كانت إيجابية خاصة في إطار الحرص المتبادل على تأمين الطبابة والدواء والاستشفاء لجميع اللبنانيين.
لقاء أمس، تبعه لقاء آخر صباح اليوم في 1/7/2021، مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان الأستاذ سليمان هارون حيث عرض الدكتور كركي أبرز ما خلصت اليه الاجتماعات واللقاءات السابقة وأهمها الاقتراحات المتعلقة بزيادة التعرفات الاستشفائية وقد ساد جو يبعث على الأمل والراحة، إذ أبدى النقيب كما حال من سبقه ممن اجتمع معهم المدير العام الكثير من التجاوب والتعاون من أجل الوصول الى خواتيم إيجابية وحرصه على تأمين الاستشفاء للبنانيين جميعا من دون استثناء واعتباره ذلك خطا أحمر. وأمل الدكتور كركي والنقيب هارون أن ينهض القطاع الاستشفائي والطبي مجددا في لبنان ليعود ويلعب دوره الريادي كمستشفى للشرق".
وأعلن كركي أنه على ضوء هذين الاجتماعين مع نقيبي الأطباء والمستشفيات، سوف يقوم بجوجلة المقترحات والخلاصات والمداولات كافة، لمعاودة عرضها على الوزراء المعنيين للتوصل إلى صيغة نهائية ترضي الى حد كبيرالأطباء والمستشفيات، وتحافظ في الوقت عينه على مالية الدولة والضمان الاجتماعي، وتؤمن الهم الأساس للمسؤولين في الدولة اللبنانية، ألا وهو حصول جميع المواطنين لا سيما المضمونين على رعاية صحية لائقة من خدمات طبية واستشفائية، منم دون تكبيدهم أية أعباء مالية إضافية".
تابع
الأكثر قراءة
مصدر نيابي ومالي: الدولار سيصل الى هذا السعر نهاية الصيف
Lebanon 24
مصدر نيابي ومالي: الدولار سيصل الى هذا السعر نهاية الصيف
23:17 | 2021-06-30
30/06/2021 11:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ربطة الخبز في لبنان...هذا سعرها
Lebanon 24
ربطة الخبز في لبنان...هذا سعرها
12:45 | 2021-06-30
30/06/2021 12:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
البنزين يرتفع من جديد.. إليكم جدول أسعار المحروقات
Lebanon 24
البنزين يرتفع من جديد.. إليكم جدول أسعار المحروقات
00:26 | 2021-07-01
01/07/2021 12:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد في سعر الدولار.. كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
ارتفاع جديد في سعر الدولار.. كم بلغ مساء اليوم؟
14:02 | 2021-06-30
30/06/2021 02:02:42
Lebanon 24
Lebanon 24
جدول أسعار المحروقات غداً.. هذا ما سيبلغه سعر صفيحة البنزين
Lebanon 24
جدول أسعار المحروقات غداً.. هذا ما سيبلغه سعر صفيحة البنزين
13:57 | 2021-06-30
30/06/2021 01:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:35 | 2021-07-01
كلودين عون في منتدى جيل المساواة بباريس: نعمل على تجاوز تحديات أبرزها الكوتا النسائية والمساواة في الأجر
10:27 | 2021-07-01
نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت في 25 و26 و27 حزيران
10:22 | 2021-07-01
استقالة ندى كلاس ونايلة أبي نادر من عضوية الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة في اللبنانية
10:15 | 2021-07-01
إنقاذ 5 اشخاص.. هذا ما حصل مقابل معمل الزوق الحراري (صور)
10:15 | 2021-07-01
عبد الصمد أطلقت وغريو وفرانس ميديا موند مشروع تحديث أرشيف وزارة الاعلام وتلفزيون لبنان
10:06 | 2021-07-01
نجار ترأس اعمال الدورة الـ26 للجمعية العامة العادية للمنظمة العربية للطيران المدني في الرباط
فيديو
إسرائيل تراقب لبنان عن كثب.. ولقاء نصرالله-هنية يرفع السقف
Lebanon 24
إسرائيل تراقب لبنان عن كثب.. ولقاء نصرالله-هنية يرفع السقف
06:30 | 2021-07-01
01/07/2021 17:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يسدد لكمات قوية لزميلته في برلمان عربي (فيديو)
Lebanon 24
نائب يسدد لكمات قوية لزميلته في برلمان عربي (فيديو)
02:00 | 2021-07-01
01/07/2021 17:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
طرح نسخ جديدة من "Rapid" الاقتصادية
Lebanon 24
طرح نسخ جديدة من "Rapid" الاقتصادية
11:00 | 2021-06-30
01/07/2021 17:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact