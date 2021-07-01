الجميل بحث التطورات مع السفير الصيني

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل السفير الصيني الجديد تشيان مينجيان في زيارة تعارف بحضور رئيس جهاز اللاقات الخارجية في الحزب الدكتور ميشال ابو عبد الله ومنسق العلاقات الخارجية مروان عبدالله وجرى بحث في آخر التطورات على الساحتين اللبنانية وفي المنطقة .