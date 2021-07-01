نقابة الصحافة دعت الى كشف مختطفي الصحافيين البريطانيين في الضاحية

أصدرت نقابة الصحافة اللبنانية، البيان الاتي :"لا تزال حادثة اختطاف الصحافيين البريطانيين في الضاحية الجنوبية تتفاعل محليا ودوليا، وخصوصا في بريطانيا. ان نقابة الصحافة التي استنكرت هذا العمل بقوة تود أن تؤكد الحقائق الاتية:اولا - ان لبنان الذي انهار فيه كل شيىء باستثناء الحد الأدنى من الحريات ، يجب ان يتمسك بالحرية في مختلف وجوهها وتحديدا حرية الرأي قولا وممارسة.ثانيا - لم يكن ينقصنا الا اختطاف الصحافييين الأجانب لنعطي العالم دليلا اخر على التردي الشامل الذي وصلت اليه احوالنا العامة.ثالثا -ان السلطات الأمنية والقضائية مطالبة بكشف الفاعلين واتخاذ اقصى التدابير في حقهم. وهذه مسؤوليتها المباشرة.رابعا - وأخيرا وليس اخرا، ستظل نقابة الصحافة شاهدة على الحرية وموئلا لها، اذ لعلها الرئة الوحيدة التي لا يزال اللبنانيون يتنفسون عبرها في زمن الضيق والاختناق".