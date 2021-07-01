لبنان

نقابة الصحافة دعت الى كشف مختطفي الصحافيين البريطانيين في الضاحية

Lebanon 24
01-07-2021 | 07:38
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 أصدرت نقابة الصحافة اللبنانية، البيان الاتي :
"لا تزال حادثة اختطاف الصحافيين البريطانيين في الضاحية الجنوبية تتفاعل محليا ودوليا، وخصوصا في بريطانيا. ان نقابة الصحافة التي استنكرت هذا العمل بقوة تود أن تؤكد الحقائق الاتية:
اولا - ان لبنان الذي انهار فيه كل شيىء باستثناء الحد الأدنى من الحريات ، يجب ان يتمسك بالحرية في مختلف وجوهها وتحديدا حرية الرأي قولا وممارسة.

ثانيا - لم يكن ينقصنا الا اختطاف الصحافييين الأجانب لنعطي العالم دليلا اخر على التردي الشامل الذي وصلت اليه احوالنا العامة.

ثالثا -ان السلطات الأمنية والقضائية مطالبة بكشف الفاعلين واتخاذ اقصى التدابير في حقهم. وهذه مسؤوليتها المباشرة.

رابعا - وأخيرا وليس اخرا، ستظل نقابة الصحافة شاهدة على الحرية وموئلا لها، اذ لعلها الرئة الوحيدة التي لا يزال اللبنانيون يتنفسون عبرها في زمن الضيق والاختناق".
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