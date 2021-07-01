لقاء أبناء الجبل يشارك البابا الصلاة من أجل لبنان

صدر عن لقاء "ابناء الجبل" البيان التالي:

لا يسعنا في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، والتي تثقل كاهل اللبنانيين، إلا أن نرفع صلاتنا، باسم لقاء أبناء الجبل، مع قداسة البابا فرنسيس، والسادة رؤساء الكنائس في الشرق المجتمعين في روما، عن نيّة لبنان واللبنانيين. وتأتي هذه البادرة لتعرب عن محبّة عظيمة يكنّها قداسته للبنان، وهي محبّة متواصلة، منذ زمن أسلافه، ولا سيّما قداسة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني، الذي أعلن السينودس من أجل لبنان وفيه عبارته الشهيرة عن الوطن الرسالة.

ونحن إذ ننتظر زيارة قداسته إلى وطننا الحبيب في القريب العاجل، حاملا بركاته الرسولية، ودعاءه بخروج البلاد من أزماتها الحالية، إلى جانب صلوات أصحاب السماحة رؤساء الطوائف الإسلامية الأفاضل، نشكر له اهتمامه بإنقاذ لبنان من المصائب التي تعصف به من كلّ حدب وصوب، والتي أصبحت تهدّد على نحو جديّ حياة أبنائه واستقرارهم وعيشهم الكريم.

ونأمل في هذا السياق أن يتحرّك أصحاب المبادرات القيّمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والحفاظ على السلم الأهلي والعيش المشترك، ودرء كلّ أسباب الإشكالات التي تلوح في الأفق، وتتفاقم يوما بعد يوم، على وقع الأزمات المعيشية. ونحن، إذ لا نزال نسعى، مع الخيّرين، إلى تثبيت دعائم السلام وركائز المحبة في بلدات الجبل، عبر المبادرات والنشاطات واللقاءات الوطنية الهادفة، وأبرزها وثيقة عبيه التاريخية، والتي نتعهّد فيها كلبنانيين، بالحفاظ على السلم الأهلي، ورفض جميع أشكال الفتنة، يأتي لقاء الفاتيكان، بأهميّته القصوى، ليزيدنا عزمًا وإصرارا على المضي قدما في رسالتنا، مستلهمين منكم إيماننا بلبنان الرسالة، لبنان القيم، لبنان الواحد لجميع أبنائه.