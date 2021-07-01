لبنان

اعتصام لعمال معمل فرز النفايات في سينيق احتجاجا على عدم صرف رواتبهم على سعر الصرف 3900

Lebanon 24
01-07-2021 | 08:15
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 نفذ عمال معمل فرز النفايات الصلبة في سينيق جنوبي صيدا اعتصاما، امام مدخل المعمل، وتوقفوا عن العمل احتجاجا على المذكرة الادارية الصادرة عن المعمل والتي تقضي بالعودة عن قرار صرف رواتب العمال على اساس سعر صرف الـ3900 ليرة ومنح العمال المياومين مكافأة مالية قدرها 75 بالمئة من قيمة الاجور وتدفع لمرة واحدة فقط بسبب نقص السيولة في الشركة.

ولفت محمد حجازي، باسم العاملين، الى "ان العمال فوجئوا بعودة الشركة عن قرار دفع رواتب العمال على سعر صرف ال3900 ليرة ودفعها على سعر ال1500 ليرة، خصوصا بعدما وعدنا بهذا الامر نتيجة مساعي بذلتها البلدية والادارة السابقة".

اضاف: "ان الحد الادنى للعمال هو 675 الف ليرة، وفي ظل هذه الظروف المعيشية كيف يمكن ان يكفيه وعائلته.
توقفنا عن العمل ولكننا لم نقفل مدخل المعمل، وها هي الشاحنات تفرغ حمولتها ولكننا لن نزاول اعمالنا وستمتلىء ساحات المعمل بالنفايات. ونحن نعلم ان الشركة قبضت شيكا مصرفيا على اساس ال3900 ليرة".

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