تدخل لفضّ الاشكال... فأصيب بجروح طفيفة

وقع اشكال فردي على افضلية المرور بين شخصين في محلة شارع "جميل عدره" امام محطة "الباف" في طرابلس وتطور الى اطلاق نار في الهواء حيث اقدم المدعو "م.ك" بالتدخل لفض الاشكال واطلق اعيرة نارية في الهواء ليقوم المدعو "ح.م" بالتهجم عليه و تحطيم واجهة محله مما ادى الى اصابته بجروح بيده، نقل على اثرها الى المستشفى الاسلامي للعلاج وفرّ مطلق النار بسيارته الى جهه مجهولة.

وعلى الفور حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة والعمل جار على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.



وقد تسبب الاشكال بزحمة سير خانقة في المحلة.