لبنان

قائد الجيش استقبل القائم بأعمال السفارة البريطانية في زيارة وداعية

Lebanon 24
01-07-2021 | 08:51
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة القائم بأعمال السفارة البريطانية في لبنان Martin LONGDEN Dr. في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه في لبنان يرافقه الملحق العسكري المقدم LEE Richard Saunders، كذلك استقبل الملحق العسكري الياباني العقيد Takaaki HIDESHIMA، في زيارة وداعية قدَّم خلالها خلفه Col. Seiichiro Akimitso .
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