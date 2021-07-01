توقيف عصابة في القاع.. وهذا ما ضبطه الجيش

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 1 / 7 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة مشاريع القاع– الهرمل، عصابة مؤلفة من أربعة سوريين نفذوا عدّة عمليات سرقة في المنطقة المذكورة، وضبطت بحوزتهم أسلاكاً كهربائية قُدّرت قيمتها بحوالى 8000 دولار أميركي.سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.