الجيش : تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه الآتي:"ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 5 /7 /2021 ولغاية 8 /7 /2021 ما بين الساعة 7.00 والساعة 14.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية سقي ابو علي، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.- "ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 2 /7 /2021 ما بين الساعة 11.00 والساعة 13.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".- ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي: 30 /6 و1 /7/ 2021، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.