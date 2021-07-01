لبنان

الجيش : تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

Lebanon 24
01-07-2021 | 09:35
A-
A+
Doc-P-838681-637607539350272102.jpg
Doc-P-838681-637607539350272102.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه الآتي:
"ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 5 /7 /2021 ولغاية 8 /7 /2021 ما بين الساعة 7.00 والساعة 14.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية سقي ابو علي، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

- "ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 2 /7 /2021 ما بين الساعة 11.00 والساعة 13.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".


- ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي: 30 /6 و1 /7/ 2021، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:25 | 2021-07-01
12:15 | 2021-07-01
12:12 | 2021-07-01
12:02 | 2021-07-01
11:15 | 2021-07-01
10:55 | 2021-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website