مطلوبان للقضاء بحقّهما عدّة مذكرات توقيف بجرائم مختلفة بقبضة قوى الامن

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقّب، تمكّنت مفرزة استقصاء البِقاع في وِحدة الدّرك الإقليمي، من توقيف مطلوبَين للقضاء بجرائم مختلفة، وذلك في بلدتي حي الفيكاني وتعلبايا، وهما:- ع. خ. (مواليد عام 2000، سوري)- س. ك. (مواليد عام 1997، لبناني)يوجد بحقّهما عدّة مذكرات توقيف بجرائم محاولة قتل وتهديد، تجارة أسلحة وسرقة.أودعا القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.