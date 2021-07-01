لبنان

مطلوبان للقضاء بحقّهما عدّة مذكرات توقيف بجرائم مختلفة بقبضة قوى الامن

Lebanon 24
01-07-2021 | 09:43
A-
A+
Doc-P-838684-637607548707674098.jpg
Doc-P-838684-637607548707674098.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقّب، تمكّنت مفرزة استقصاء البِقاع في وِحدة الدّرك الإقليمي، من توقيف مطلوبَين للقضاء بجرائم مختلفة، وذلك في بلدتي حي الفيكاني وتعلبايا، وهما:

- ع. خ. (مواليد عام 2000، سوري)

- س. ك. (مواليد عام 1997، لبناني)

يوجد بحقّهما عدّة مذكرات توقيف بجرائم محاولة قتل وتهديد، تجارة أسلحة وسرقة.

أودعا القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:25 | 2021-07-01
12:15 | 2021-07-01
12:12 | 2021-07-01
12:02 | 2021-07-01
11:15 | 2021-07-01
10:55 | 2021-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website