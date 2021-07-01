لبنان

نجار ترأس اعمال الدورة الـ26 للجمعية العامة العادية للمنظمة العربية للطيران المدني في الرباط

Lebanon 24
01-07-2021 | 10:06
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 ترأس وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ميشال نجار اليوم، اعمال الدورة الـ26 للجمعية العامة العادية للمنظمة العربية للطيران المدني المنعقدة في العاصمة المغرب الرباط، بعد ان كانت برئاسة دولة الكويت في العام الماضي (حسب الأحرف الابجدية)، في حضور المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، سفير لبنان في المغرب زياد عطاالله، مدير مكتب الوزير شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني.

والقى الوزير نجار كلمة بالمناسبة، فقال: "كم هو إحساس كبير بالطمأنينة والسكينة يستشعرها المرء وهو يتواجد بين إخوانه وأهله في مناسبة متميزة كالتي تجمعنا اليوم على ارض المملكة المغربية الحبيبة، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يلملم فيها العالم جراحه جراء ما تسبب به وباء كوفيد 19".

اضاف: "إننا إذ نعتز بتشريفنا لرئاسة الجمعية العامة في خلال دورتها الحالية، فإننا نستشعر في ذات الوقت مدى جسامة هذه المهمة وثقل حملها. وفي سياق هذا الحدث المتميز فإنني أتوجه بجزيل الشكر والامتنان الى حكومات الدول العربية الأعضاء، على عنايتهم ودعمهم لقطاع الطيران المدني عامة والمنظمة العربية للطيران المدني خاصة، حتى يتأتى لها القيام بدورها الفاعل في السهر على تعزيز التعاون الدولي والعمل العربي المشترك. كما أتوجه بالشكر الى المملكة المغربية على دعمها المتواصل للمنظمة وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، والشكر موصول لأصحاب السمو والمعالي السادة الوزراء وأصحاب السعادة رؤساء سلطات الطيران المدني الذين شرفونا بحضورهم ومشاركتهم في أشغال الجمعية العامة ال-26. وشكر خاص لدولة الكويت التي تولت رئاسة الجمعية السابقة والتي تمخضت عنها قرارات وإنجازات هامة تخدم منظومة الطيران في العالم. ولا ننسى هنا من هيأ لنا الظروف لنجاح أشغال هذه الدورة، وأقصد هنا الإدارة العامة للمنظمة العربية للطيران المدني وعلى رأسها سعادة المهندس عبد النبي منار وفريق عمله".

يشار الى ان المنظمة العربية للطيران المدني هي منظمة متخصصة لدى جامعة الدول العربية، وتهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين دول المنطقة في مجال الطيران المدني وتطويره، مع وضع الأسس الكفيلة بذلك ليكون ذا طابع موحد، يستجيب لحاجات الأمة العربية في نقل جوي آمن وسليم ومنتظم.
 
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