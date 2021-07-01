إنقاذ 5 اشخاص.. هذا ما حصل مقابل معمل الزوق الحراري (صور)

أنقذ عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني خمسة اشخاص كان قد سحبهم التيار لمسافة ١ كلم تقريباً بعيداً عن مركبهم السياحي مقابل معمل الزوق الحراري.

وقد حرص العناصر على تأمين عودتهم الى الزورق بعد التأكد من أنهم بصحة جيدة.