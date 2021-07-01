لبنان

إنقاذ 5 اشخاص.. هذا ما حصل مقابل معمل الزوق الحراري (صور)

Lebanon 24
01-07-2021 | 10:15
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أنقذ عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني خمسة اشخاص كان قد سحبهم التيار لمسافة ١ كلم تقريباً بعيداً عن مركبهم السياحي مقابل معمل الزوق الحراري.
 
وقد حرص العناصر على تأمين عودتهم الى الزورق بعد التأكد من أنهم بصحة جيدة.
 
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الدفاع المدني

معمل الزوق

البحر

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