نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت في 25 و26 و27 حزيران

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 25 و26 و27 حزيران، وأظهرت النتائج وجود خمسين (50) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.وجاءت نتائج 25/6/2021 كالتالي:" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)" رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)" رحلة اكرا : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)" رحلة أديس أبابا : الشركة الاثيوبية رقم 406 (أربع حالات إيجابية)" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)" رحلة دمشق : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 439 (جميعها سلبية)" رحلة بوخارست : شركة RO رقم 161 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)" رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة برلين : شركة EW رقم 9982 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)" رحلة ابو ظبي : شركة MEA رقم 417 (جميعها سلبية)" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)" رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة برلين : شركة SR رقم 1558 (جميعها سلبية)" رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)" رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 234 (جميعها سلبية)" رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)" رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)" رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)" رحلة اضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)" رحلة إنطاليا : شركة Pegasus رقم 1824 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)" رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)" رحلة ستوكهولم : شركة SR رقم 2967 (جميعها سلبية)" رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة ابو ظبي : شركة MEA رقم 419 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)" رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان)" رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)" رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية)وجاءت نتائج 26/6/2021 كالتالي:" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)" رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)" رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)" رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)" رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)" رحلة اديس ابابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (أربع حالات إيجابية)" رحلة فرانكفورت : LH رقم 1308 (جميعها سلبية)" رحلة وارسو : شركة LOT رقم 145 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية 713 (جميعها سلبية)" رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)" رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيتان)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (حالتان إيجابيتان)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)" رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)" رحلة باريس : شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 421 (جميعها سلبية)" رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان)" رحلة دبي : شركة FZ رقم 157 (جميعها سلبية)" رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية)" رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)" رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 1592 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)" رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)" رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)" رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)" رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 228 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)وجاءت نتائج 27/6/2021 كالتالي:" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)" رحلة اديس ابابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)" رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (حالتان إيجابيتان)" رحلة لندن : شركة MEA رقم 204 (جميعها سلبية)" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)" رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)" رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة برلين : شركة EW رقم 9982 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالتان إيجابيتان)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)