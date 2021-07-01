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لبنان
ساعات قبل وقوع الكارثة.. هذا ما حذرت منه "النقابة اللبنانية للدواجن"
Lebanon 24
01-07-2021
|
17:38
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أصدرت "النقابة اللبنانية للدواجن" بعد اجتماع عقدته هيئتها الإدارية برئاسة وليم بطرس اليوم، بياناً أطلقت فيه صرخة لإنقاذ قطاع الدواجن من حتمية مأساوية بسبب عدم تزويد المزارع ومراكز الانتاج بالكميات الكافية من المازوت لتلبية احتياجاتها، خصوصاً في مناطق الأطراف التي تعاني من شحٍّ كبير في المادة".
وحذّرت النقابة "من نفوق ملايين الطيور نتيجة الحرّ الشديد خلال هذه الفترة بسبب عدم توفر المازوت وتوقف مولّدات الكهرباء، وبالتالي توقف مراوح التهوئة في المزارع وإمدادات المياه والعلف".
وناشدت النقابة المسؤولين بضرورة تحمل مسؤولياتهم وتوفير كميات كافية من المازوت للقطاع بكافة المناطق، وقالت:"الوضع لا يحتمل، أمامنا ساعات قليلة قبل وقوع الكارثة"، مكررة مطالبتها "وبإلحاح بتوفير مادة المازوت لإنقاذ هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي على مستوى الامن الغذائي للبنانيين وكونه مصدر البروتينيات الوحيد المنتج محلياً والذي يؤمن فرص عمل لاكثر من ٢٠،٠٠٠ عائلة".
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