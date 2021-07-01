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لبنان
هاشم: ازمة فقدان الضروريات الصحية بدأت ولا يجوز التأخير بتنفيذ خطة الاولويات
Lebanon 24
01-07-2021
|
10:50
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غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم عبر "تويتر" قائلاً: "لتتوفر احتياجات المستشفيات من مواد اولية وادوية ومستلزمات وكذلك ان تكون الادوية بمتناول الناس، لا تكفي الاجتماعات والبيانات بل البدء بالاجراءات الضرورية وفق الالية المتفق عليها بين الجهات المعنية وفق خطة الاولويات، لان ازمة فقدان الضروريات الصحية بدأت ولا يجوز التأخير بالتنفيذ ولو ليوم".
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