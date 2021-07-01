تأمين صهريج من المازوت لمولدات هذه المنطقة

اعلن رئيس اتحاد بلديات الجومة المحامي روني الحاج في بيان، انه "نتيجة الاتصالات التي اجراها تم تأمين صهريج من المازوت لمولدات الجومة بمساعدة السيد وسيم الورد ومرافقة الشيخ بشير عبد القادر ومواكبة شرطة اتحاد بلديات الجومة، لتسليمها الى مولدات الاشتراك في الجومة بصورة عادلة وفق حاجتها من المازوت، منعا من اطفائها في ظل الشح الحاصل في المحروقات".