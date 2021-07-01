لبنان

سيّدة مجهولة الهوية عُثِر عليها في بلدة شحتول قضاء كسروان... هل تعرفونها؟

Lebanon 24
01-07-2021 | 12:02
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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة

البـلاغ التالــي:

تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة سيّدة مجهولة الهويّة عُثِرَ عليها بتاريخ30-6-2021 جالسةً على رصيفٍ في بلدة شحتول – كسروان، ولا يوجد بحوزتها ما يُثبِت هويتها. وقد نقلها عناصر مخفر غبالة إلى مركز المخفر، ولم يلقوا أي تجاوب منها على أسئلتهم واستفساراتهم.

لذلك، يرجى من ذويها أو مِمَّن يعرف عنها شيئاً، الاتصال بالمخفر المذكور في وِحدَة الدَّرك الإقليمي على الرّقم 780141-09 تمهيداً لتسليمها إلى ذويها، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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