لبنان

جرفتهم أمواج البحر ... هذا ما جرى مقابل معمل الزوق الحراري

Lebanon 24
01-07-2021 | 12:15
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 تمكنت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني بقيادة سمير يزبك من إنقاذ 6 أشخاص من الغرق كانوا في رحلة بحرية على متن زورق شراعي على بعد 2 كلم من معمل الزوق الحراري، فنزلوا إلى المياه لممارسة هواية السباحة لكن أمواج البحر المتلاطمة جرفتهم على بعد 2 كلم من الشاطىء، فأستنجدوا بوحدة الإنقاذ التي سارعت وتمكنت من إنتشالهم وتم إيصالهم إلى الشاطىء وهم بصحة جيدة.
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