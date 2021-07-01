جرفتهم أمواج البحر ... هذا ما جرى مقابل معمل الزوق الحراري

تمكنت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني بقيادة سمير يزبك من إنقاذ 6 أشخاص من الغرق كانوا في رحلة بحرية على متن زورق شراعي على بعد 2 كلم من معمل الزوق الحراري، فنزلوا إلى المياه لممارسة هواية السباحة لكن أمواج البحر المتلاطمة جرفتهم على بعد 2 كلم من الشاطىء، فأستنجدوا بوحدة الإنقاذ التي سارعت وتمكنت من إنتشالهم وتم إيصالهم إلى الشاطىء وهم بصحة جيدة.