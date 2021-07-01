ميريام سكاف: نصلي مع الحبر الأعظم والبطاركة لتخفيف الألم عن شعب لا يطلب الا رحمة الرب

أشارت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف عبر "فيسبوك"، الى ان "الصلاة والتأمل لأجل لبنان رفعهما البابا فرنسيس لبلد منهار. والغريب ان السياسيين الذين تسببوا بهذا الانهيار يظنون ان الصلاة لهم وعلى نيتهم".أضافت: "العالم يصلي لنا، ليعي المسؤولون عن هذا الوطن ويقدروا حجم الجحيم الذي يعيش فيه ابناؤه، فوطن الرسالة للقديس يوحنا بولس الثاني حولوه الى رسائل سياسية متبادلة هدفها تحصيل المكاسب. والأغرب إن الدور المسيحي الرائد بلبنان اختصروه بتسمية وزيرين، ولم يعرفوا أهمية وركيزة هذا الدور المحوري المتشابك مع مسيحيي الشرق...جوهرة الوجود".وختمت: "هو يوم التفكير والصلاة من أجل لبنان"، وليس من أجلكم يا زعماء لبنان وقادته. نصلي مع الحبر الأعظم والبطاركة من حاضرة الفاتيكان لتخفيف الألم عن شعب ما عاد يطلب سوى رحمة الرب... وتوقع معجزة للخلاص".